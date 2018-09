Salzburg hat dritthöchsten Ausländeranteil in Österreich

Die Bevölkerungsstatistik zeigt auf: Ohne Ausländerzuzug würde Salzburgs Bevölkerung bereits schrumpfen. Und wichtige Wirtschaftszweige wie der Tourismus wären dann wohl in höchster Not.

Salzburgs Bevölkerungsstruktur verändert sich in starkem Tempo: Das Land wird nicht nur immer älter, es wird kulturell immer vielfältiger, weil der Anteil von Ausländern stark zunimmt. Nach der neuen Bevölkerungsstatistik kommen bereits 16,7 Prozent der Bürger aus dem Ausland. Mit diesem Wert liegt Salzburg österreichweit an dritter Stelle. Nur Wien (29,6 Prozent Ausländeranteil) und Vorarlberg (17,4 Prozent) liegen noch vor Salzburg. Zum Vergleich: In Niederösterreich und dem Burgenland liegt der Anteil der Ausländer noch unter zehn Prozent.