Salzburg hat österreichweit den höchsten Anteil an Fahrrad-Haushalten

Salzburg ist ein Fahrradland. Das unterlegt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mit Zahlen der Statistik Austria: Demnach gibt es in 87 Prozent der Haushalte in Salzburg zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Das ist der höchste Wert im Bundesländer-Vergleich.

Zum Vergleich: In Vorarlberg sind es 86 Prozent der Haushalte, in Oberösterreich 80 Prozent. Am Ende der Skala rangiert Wien mit 60 Prozent. Christian Gratzer vom VCÖ verweist auch darauf, dass es nur in Salzburg und Wien mehr Fahrrad- als Auto-Haushalte gibt.

"Kürzere Strecken mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zu fahren, ist eine ideale Möglichkeit, um Gesundheit und Fitness zu stärken. Wer Kalorien statt Erdöl verbrennt, wird nicht nur den Winterspeck los, sondern leistet auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz", sagt Gratzer.

Vier von zehn Autofahrten in Salzburg sind kürzer als fünf Kilometer und liegen damit in guter Radfahrdistanz. Sechs von zehn Fahrten sind kürzer als zehn Kilometer, was für einige mit herkömmlichem Fahrrad und für viele mit den immer beliebter werdenden Elektro-Fahrräder gut bewältigbar ist. Acht von zehn Fahrten befinden sich in einer Distanz von bis zu 20 Kilometer. Lediglich die restlichen 20 Prozent der Fahrten sind demnach länger als 20 Kilometer.

"Gemeinden und Städte können mit einer guten Rad-Infrastruktur und einer radfahrfreundlichen Verkehrsplanung viel dazu beitragen, dass die Bevölkerung viele Alltagswege mit dem Fahrrad erledigen kann," sagt Gratzer. "Wichtige Maßnahmen, um allen Bevölkerungsgruppen das Radfahren zu ermöglichen sind Verkehrsberuhigung, Tempo 30 statt 50 sowie ein dichtes Netz von ausreichend breiten Radwegen."