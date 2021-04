"Salzburg hat Platz" - Oster-Plakataktion für Menschen in Flüchtlingslagern

Mit großen Plakaten und riesigen Video-Projektionen auf Dom und andere prominente Gebäude forderte die Plattform "Salzburg hat Platz" am Freitag die Landes- und Bundespolitik auf, notleidende Kinder und Jugendliche aus den griechischen Elendslagern aufzunehmen.

Unter dem Titel "Salzburg hat Platz" gingen die Aktivisten zwischen Gründonnerstag und Ostersamstag mit großformatigen Plakaten durch die Innenstadt. Darauf zu sehen sind die Gesichter von hilfesuchenden Menschen: Kinder in Zelten und in Schlafsäcke gehüllt, Menschen mit Badeschlapfen in Schnee und Schlamm.

"Vor einem halben Jahr ist das völlig überfüllte Flüchtlingslager Moria abgebrannt. Noch immer müssen 19.000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen in Lagern dahinvegetieren, in denen nur Platz für 5400 Menschen ist", sagt Christine Dürnfeld, Sprecherin der Plattform für Menschenrechte.



Viele EU-Mitgliedsstaaten hätten in den vergangenen Monaten Geflüchtete aus den griechischen Elendslagern aufgenommen, darunter die Niederlande, Belgien, Irland, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Bulgarien, schreibt die Plattform in einer Aussendung. "Die österreichische Bundesregierung ist ein Schlusslicht und zeigt Menschen in Not die kalte Schulte", kritisiert Dürnfeld. "In ganz Österreich stehen Flüchtlingsunterkünfte leer, die für teures Steuergeld von der Regierung auf Jahre angemietet wurden. Wir haben Platz - auch in Salzburg. Das Hotel Kobenzl am Gaisberg wird seit 2015 und noch bis 2026 für monatlich 27.326 Euro an Steuergeldern angemietet, aber alle 100 Plätze sind frei." Gleichzeitig hätten sich viele Österreicherinnen und Österreicher bereit erklärt, die Geretteten ehrenamtlich zu unterstützen, etwa beim Spracherwerb und bei Behördengängen.



Bereits vier Salzburger Gemeinden - Oberndorf, Saalfelden, Seekirchen und Hallein - hätten sich per Gemeinderats-Beschluss bereit erklärt, Geflüchtete aufnehmen und zu versorgen. "Immer mehr Städte und Gemeinden zeigen: Sie wollen den Menschen aus den Elendslagern helfen. Bisher legt sich nur die Bundesregierung quer. Anstatt auf Kosten notleidender Menschen politisches Kleingeld zu machen, muss die Regierung von Kurz & Co. sich endlich bewegen", sagt Dürnfeld: "Anstand, Solidarität und Mitmenschlichkeit wünschen wir uns von Politikerinnen und Politikern immer, aber gerade auch zu Ostern."



Das Bündnis "Salzburg hat Platz" bildete sich im Herbst 2020 und tritt "für die Aufnahme von Geflüchteten und eine ihrer Menschenwürde entsprechenden Unterbringung und Versorgung" ein. Dazu gehören u.a. die Plattform für Menschenrechte, das Solidarische Salzburg, die ÖH, die Arbeiterkammer, sowie viele Privatpersonen.