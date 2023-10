Salzburg Hauptbahnhof: Zwei Männer bedrohten einen Passanten mit Messer

Die Männer forderten Geld. Sie konnten an Ort und Stelle von der Polizei festgenommen werden.

Am Freitagnachmittag packten ein 50-jähriger Salzburger und ein 43-jähriger Bosnier einen 24-Jährigen am Südtiroler Platz beim Pullover und hielten ihm ein Klappmesser vor. Sie und bedrohten ihn damit und forderten Geld. Eine Polizeistreife konnte die beiden Verdächtigen noch an Ort und Stelle vorläufig festnehmen und zur Befragung auf die Polizeiinspektion bringen. Das Opfer wurde laut dem Bericht der Polizei Salzburg nicht verletzt. Die Polizei stellte das Klappmesser sicher, die beiden Beschuldigten werden wegen versuchten schweren Raubes angezeigt.