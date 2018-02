Salzburg: Hund biss im Obus eine junge Frau

18-Jährige wurde am linken Arm verletzt. Anzeige gegen Hundebesitzer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Eine 18-Jährige wurde am Freitagvormittag gegen 915 Uhr in Salzburg-Mülln in einem Obus von einem Hund am linken Unterarm gebissen. Die junge Frau erlitt ein Hämatom.

Laut Polizeisprecherin Verena Rainer flüchtete der Hundehalter, ein 58-jähriger Salzburger, nach dem Vorfall. Eine Polizeistreife stellte ihn aber später in einem anderen Obus. Der Hund verhielt sich laut Polizei sehr aggressiv und trug keinen Maulkorb. Gegen den 58-Jährigen wurde ein vorläufiges Hundehalteverbot ausgesprochen, zudem wird er wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Der Hund wurde ins Tierheim gebracht.

