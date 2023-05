Salzburg: Hunderte demonstrierten am 1. Mai

Die Demonstrantinnen und Demonstranten zogen vom Salzburger Hauptbahnhof bis zur Neuen Mitte Lehen.

Mehr als 30 Organisationen riefen am Montag zur Demonstration auf, darunter die KPÖ plus, die Österreichische Hochschülerschaft, die Arbeiterkammer Salzburg, die Gewerkschaft der Privatangestellten oder Fridays for Future und Erde brennt. Das Motto lautete: "Wohnen, Klima, Gesundheit - Menschen vor Profite". Dem Aufruf folgten laut Schätzung eines Polizisten vor Ort rund 500 Personen. 800 Teilnehmer waren es laut KPÖ-plus-Gemeinderat Kay Michael Dankl. Er kritisierte, dass die derzeitige Politik die Interessen der Mehrheit aus den Augen verloren habe. Der 1. Mai sei "ein Zeichen der Hoffnung auf eine echte Veränderung zum Besseren" für alle Menschen, die es immer schwerer hätten, über die Runden zu kommen.