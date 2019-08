Die Krankheit kann für Säuglinge sehr gefährlich werden. Schutz gibt es in Form einer Impfung. Doch immer mehr sehen das Impfen kritisch.

Kinderarzt Neil Jones merkt es in der Ambulanz des Salzburger Kinderspitals. Früher sei die Behandlung eines an Keuchhusten erkrankten Kindes eine Seltenheit gewesen, sagt der Oberarzt. "Aber jetzt behandeln wir immer wieder Säuglinge mit dieser Erkrankung. Bei uns in der ...