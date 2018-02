"Salzburg ist nicht Mallorca": Taxler in kurzen Hosen sind unerwünscht

Auf Wunsch der Taxiinnung ändert das Land das Gesetz. Nun wird sogar geregelt, welche Kleidung erwartet wird - und welche eben nicht.

Die Trachtenkniebundhose ist okay, die Jogginghose nicht. Die lange Hose passt auch gut, die kurze Badeshort im Sommer geht aber auch bei 35 Grad Celsius nicht. Das Land hat nun eine Novelle der Salzburger Taxi-, Mietwagen- und Gästewagen-Betriebsordnung in Begutachtung geschickt. Darin enthalten: Kleidervorschriften für Taxi- und Mietwagenlenker. In Paragraf 25 etwa heißt es künftig: "Die im Fahrdienst des Taxigewerbes tätigen Personen müssen ein gepflegtes Äußeres aufweisen und korrekt gekleidet sein." Als korrekte Kleidung gelte bei Herren: "Lange Hose, geschlossenes Schuhwerk, Trachtenkniebundhosen, Hemden oder Shirts mit Ärmeln". Bei Damen: "Lange Hose, knielanger Rock oder Kleid, Blusen oder Shirts mit Ärmeln."