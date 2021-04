Salzburg-Itzling: 77-jährige Radfahrerin nach Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt

Lebensbedrohlich verletzt wurde am Mittwoch Nachmittag eine Radfahrerin, als sie in der Ziegeleistraße im Kreuzungsbereich zur Landstraße mit einem Lkw kollidierte.

Ein türkischer Staatsbürger lenkte sein Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger auf der Ziegeleistraße, in Richtung zur Kreuzung mit der Landstraße. An der roten Ampel blieb er stehen, Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr der Lenker los und wollte nach links in die Landstraße einbiegen.

Auch die Radfahrerin wollte, vermutlich links am Lkw vorbei, in die Landstraße einbiegen. In der Folge kam es zur Kollision der beiden im Kreuzungsbereichs, der Lkw erfasste die Frau mit dem Hinterreifen seiner Zugmaschine. Die Pensionistin kam zu Sturz und geriet unter die Hinterräder. Dabei zog sie sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Passanten verständigten das Rote Kreuz, die Verletzte wurde ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert.

Beim Lkw-Lenker wurde eine Atemalkoholmessung mittels Alkomaten durchgeführt. Der relevante Messwert ergab 0,59 mg/l. Der Führerschein sowie beide Fahrzeugschlüssel wurden vorläufig abgenommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und an seinem Fahrzeug, an dem augenscheinlich kein Sachschaden entstand, wurden Radklammern angelegt.

Am Fahrrad entstand durch den Unfall ein Totalschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug die Radfahrerin keinen Radhelm.