Salzburg-Itzling: 77-jährige Radfahrerin starb nach Kollision mit Lkw

Die Radfahrerin kollidierte am Mittwochnachmittag in der Ziegeleistraße im Kreuzungsbereich zur Landstraße mit einem Lkw. Dessen Lenker hatte laut Polizei knapp 1,2 Promille Alkohol im Blut.

Eine 77-jährige Radfahrerin erlag nun ihren schweren Verletzungen, die sie am Mittwoch bei einem Unfall in der Stadt Salzburg erlitten hatte. Das bestätigte Elena Haslinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf SN-Anfrage.

Die Radfahrerin wollte an der Kreuzung Ziegeleistraße/Landstraße links abbiegen und fuhr offenbar links bei einem Sattelschlepper vorbei, der ebenfalls links abbog. Dabei wurde die Pensionistin mitten auf der Kreuzung von einem Hinterreifen des Lkw erfasst. Sie stürzte und geriet unter die Hinterräder der Zugmaschine. Die Frau wurde ins Uniklinikum Salzburg gebracht, wo sie in der Folge verstarb. Der türkische Lkw-Lenker hatte laut Polizei knapp 1,2 Promille Alkohol im Blut.