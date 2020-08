Salzburg-Itzling: Zwei Löscheinsätze binnen weniger Stunden in Lagerhalle

Gleich zweimal binnen weniger Stunden haben Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Salzburg im Stadteil Itzling zu einer Lagerhalle ausrücken müssen.

Montagabend war es gegen 17.50 Uhr bereits zum Brand eines Müllcontainers in der Lagerhalle der Energie AG OÖ gekommen. Zuvor hatte sich aus bislang noch unbekannter Ursache der Inhalt des Behälters entzündet.

In dem Metallcontainer war Gewerbemüll gelagert. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist nur gering.

Wenige Stunden danach ging erneut Alarm bei der Feuerwehr ein: Anrainer waren auf massive Rauchentwicklung aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt. Diesmal war der Einsatz für die Berufsfeuerwehr - unterstützt von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr - schwieriger.

Andreas Reitsamer, Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter Andreas Reitsamer: "Die gesamte Halle war komplett verraucht. Dazu war der Strom ausgefallen, die Zugangstore konnten wir daher nicht mehr öffnen." Die Tore hätten gewaltsam geöffnet werden müssen. Brisant sei der Einsatz auch deshalb gewesen, weil im Nahbereich mehrere ÖBB-Waggons mit Treibstoff abgestellt waren.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich löschen, die Brandwache dauerte bis in die Morgenstunden an. Brandermittler der Polizei sollten noch am Vormittag mit der Untersuchung der Brandursache beginnen.

