Salzburg: Junge Fußgängerin und junger Fußgänger bei Unfällen auf Zebrastreifen verletzt

Zwei Verkehrsunfälle, einen mit einer verletzten jungen Fußgängerin und einen mit einem verletzten jungen Fußgänger, meldete die Polizei am Mittwoch im Salzburger Stadtgebiet. Beide ereigneten sich auf Schutzwegen.

Zum Glück mit leichten Verletzungen ist gegen sieben Uhr eine elfjährige Schülerin bei dem Unfall in Salzburg-Taxham davongekommen. Das Mädchen wollte in der Peter-Pfenninger-Straße die Fahrbahn auf dem Schutzweg überqueren. Als sie die dortige Schutzinsel verließ und den Schutzweg betrat, wurde sie vom Pkw eines 58-jährigen Flachgauers erfasst und zu Boden gestoßen. Das Mädchen wurde ins LKH gebracht. Der Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ.

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt ein 17-jähriger Salzburger bei einem Unfall am Vormittag. Der junge Mann wollte in Lehen die Schießstattstraße überqueren und benützte dafür den Schutzweg. Dabei dürfte ihn ein 81-jähriger Pkw-Lenker aus Salzburg übersehen haben. Der Fußgänger fiel beim Zusammenstoß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Er wurde mit Verletzungen am Kopf und an den Beinen ins Klinikum Salzburg eingeliefert. Beide Alkotests verliefen negativ.