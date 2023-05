Salzburg: Junge Männer bedrohten Essenszusteller mit Pistole

Der 24-Jährige und der 16-Jährige haben laut Polizei einen Essenslieferant mit einer Pistole bedroht. Die Waffe sah täuschend echt aus - es handelte sich doch um eine Druckluftwaffe. Die Männer wurden wegen schweren Raubes angezeigt.

Bereits im Februar kam es zu einem schweren Raub in Salzburg. Ein 42-jähriger Pakistani lieferte am 24. Februar um kurz vor Mitternacht Speisen in den Stadtteil Aigen. Zwei Männer erwarteten laut Polizei dort bereits auf der Straße den Zusteller: ein 23-jähriger Serbe und ein 16-jähriger Österreicher. Sie gaben an, das Essen bestellt zu haben und dieses nun mit einem 200-Euro-Schein bezahlen zu wollen. Sie forderten den Zusteller auf, ihnen den Schein zu wechseln.

Als der Lieferant dieser Aufforderung nicht nachkam, bedrohte der 16-Jährige ihn mit einer Druckluftpistole und forderte Bargeld. Geld erbeuteten die Täter nicht, der Wert des Essens belief sich auf etwa 60 Euro, sagte eine Polizei-Sprecherin am Donnerstag der APA. Die Waffe sieht täuschend echt aus, der Pakistani ließ das Essen fallen und flüchtete vom Tatort. Die Fahndung der alarmierten Polizei nach den beiden Beschuldigten verlief zunächst jedoch negativ: Sie waren im Bereich des Tatorts nicht mehr anzutreffen.

Ermittler stellten Datenträger sicher

Erst im April konnte der 23-Jährige ausfindig gemacht und in Wien festgenommen werden. Er beschuldige als Zweittäter vorerst einen 14-jährigen Rumänen, der ebenfalls festgenommen wurde. Der Tatverdacht gegen den 14-Jährigen wurde im Zuge weiterführender Ermittlungen der Polizei jedoch entkräftet und dieser aus der Haft entlassen. Die Ermittlungen führten schließlich zu einem 16-jährigen Österreicher, der von der Polizei in Salzburg festgenommen wurde und sich seit 28. April in Untersuchungshaft befindet. Im Zuge der Hausdurchsuchung stellten die Ermittler Mobiltelefone mit Beweismaterial sicher, die Verdächtigen belastet. Beide Verdächtigen sind laut der Sprecherin teilweise geständig. Beide werden wegen schweren Raub und der 23-Jährige zudem wegen Verleumdung und Freiheitsentziehung angezeigt.