Salzburg kämpft mit vielen Infizierten und Mutationen

Die Ausbreitung der ansteckenderen Coronamutationen macht Sorgen. In Salzburg finden sich diese in 14 Prozent aller positiven Proben.

Die Zahlen sinken kaum. Am Donnerstag lag die Inzidenz der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner in Salzburg bei 176. Das ist weiterhin der höchste Wert in Österreich, wo der Schnitt bei 106 liegt. Die Zahlen werden von der Politik genau beobachtet: Denn als kritisch gilt derzeit ein Inzidenzwert von 200. Zwar sei ein Automatismus, wonach ab einem gewissen Wert regionale Maßnahmen gesetzt werden müssten, vom Tisch, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Sollte ...