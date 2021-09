Salzburg: Kein Krampuslauf, kein Sternadvent

Die Veranstalter des Christkindlmarkts blicken optimistisch in die Zukunft. Zwei Veranstaltungen finden aber definitiv nicht statt.

Mit den fünf Tagen Rupertikirtag zeigte sich das Altstadtmarketing zufrieden. Statt wie in den stärksten Jahren 170.000 Besuchern kamen nach einem Jahr Pause heuer zwar nur rund 100.000 - was die Veranstalter aber angesichts der erschwerten Bedingungen mit Registrierung und 3G-Nachweis trotzdem als Erfolg werten.

Das nächste große Event auf dem Kalender ist der Christkindlmarkt. Vereinsobmann Wolfgang Haider blickt dem beruhigt entgegen. Er spricht zwar von einer organisatorischen wie finanziellen Herausforderung, ist aber guter Dinge. Aktuell sehen die Maßnahmen der Regierung für Märkte, die Waren, Speisen und Getränke anbieten, keine Überprüfung der 3G-Regel vor. "Aber wer weiß schon, was in zwei Monaten ist?", so Haider. Man beschäftige sich jedenfalls seit einem Jahr mit dem Thema und sei auf so ziemlich alle Eventualitäten vorbereitet. Ein entsprechendes Präventionspaket für den Christkindlmarkt rund um den Dom ist ausgearbeitet.

Weniger optimistisch zeigen sich die Veranstalter des Sternadvents. Man könne keinen sicheren Wintermarkt abhalten und müsse diesen für heuer leider absagen, teilte Andrea Leopolder vorige Woche für das Organisationsteam mit. Sternbräu-Wirt Harald Kratzer bedauert diesen Schritt, kann aber die wirtschaftlichen Überlegungen nachvollziehen. Das Sternbräu werde im Einvernehmen mit dem Liegenschaftseigentümer versuchen, zumindest im Innenhof ein weihnachtlich stimmungsvolles gastronomisches Angebot auf die Beine zu stellen.

Zu heikel ist die derzeitige Situation auch der Alt Gnigler Krampus Perchten Pass. Auch sie hat sich für die Absage ihres diesjährigen 47. Krampuslaufs, geplant für den ersten Adventsonntag, entschieden. Bis zu 10.000 Menschen besuchen ihn für gewöhnlich. "Die Abstände zwischen den Zuschauern sind nicht einzuhalten, genauso wenig können wir eine vollständige Kontrolle der 3G-Regeln garantieren", sagt Obmann Hannes Brugger. Man hätte alle nur denkbaren Punkte genau ausgelotet. Fazit: "Diese Verantwortung für unsere Zuschauer und Mitwirkenden können und wollen wir nicht eingehen."