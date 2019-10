Drama in der Stadt Salzburg: 15 Monate alte Tochter lag regungslos in der Badewanne. Laut Strafantrag ließ die Mutter ihr Kind einige Minuten unbeaufsichtigt.

Um eine schier unfassbare Tragödie, die sich im Dezember des Vorjahrs in einer Wohnung in der Stadt Salzburg ereignet hatte, geht es am kommenden Dienstag in einem Strafprozess am Landesgericht. Einer 25-jährigen Mutter aus der Stadt Salzburg wird angelastet, durch ...