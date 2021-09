Salzburg kritisiert "Rot" auf Corona-Ampel

Der Salzburger Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) hat Kritik an der "Rot"-Entscheidung der Corona-Ampelkommission für sein Bundesland geübt. "Die Entscheidung der Ampelkommission ist nicht kompatibel mit dem Maßnahmenplan der Bundesregierung", sagte Stöckl am Donnerstagabend in der "ZiB Nacht" des ORF. Er sei "sehr überrascht" über die Entscheidung, so Stöckl mit Verweis unter anderem auf die niedrige Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Salzburg aktuelles Corona-Problemkind