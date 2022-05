Salzburg: Kühltransporter beschädigt Oberleitung in der Altstadt

Schrecksekunde für einen Lkw-Fahrer in der Münzgasse in der Salzburger Altstadt: Das Schwerfahrzeug beschädigte Dienstagmittag unmittelbar vor der Einfahrt in die Unterführung die unter Strom stehende Oberleitung.

Das Kühlaggregat auf dem Transporter begann nach dem Kontakt mit der Stromleitung leicht zu brennen. Der Fahrer flüchtete aus dem Wagen, Kräfte der Berufsfeuerwehr hatten den Glimmbrand dann rasch unter Kontrolle bringen können. Mitarbeiter der Salzburg AG standen ebenfalls im Einsatz. Aufgrund des Vorfalls und der damit verbundenen Aufräum- und Reparaturarbeiten kam es im Innenstadtbereich von Salzburg zu längeren Staus.