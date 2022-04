Salzburg-Langwied: Zwölfjährige von Lkw erfasst

Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Mädchen wurde in das Uniklinikum eingeliefert.

Am Mittwochnachmittag kam es in der Stadt Salzburg zu einem Verkehrsunfall. Eine Zwölfjährige aus Deutschland, die in Salzburg wohnt, ging auf dem Gehsteig der Linzer Bundesstraße stadteinwärts. Laut Zeugenangaben soll das Mädchen plötzlich die Fahrbahn betreten und dabei den sich nähernden Lkw übersehen haben. Der Fahrer des Lkws, ein 49-jähriger Bosnier, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und dem Notarzt wurde die Verletzte in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert.