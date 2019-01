Salzburg: Lawinengefahr und hängengebliebene Lkw auf Autobahn

Bereits ein Wintersportler kann eine Lawine auslösen. Die Situation bleibt durch Neuschnee und Sturm angespannt. Auch die Verkehrslage auf der A10 ist durch hängengebliebene Lkw immer wieder erschwert.

Auf Salzburgs Bergen herrscht heute, Donnerstag, zum Teil große Lawinengefahr. Die ergiebigen Neuschneemengen und starker Wind haben in den Nordalpen und Tauern für umfangreiche Schneeverfrachtungen gesorgt. Der Warndienst beurteilte die Lage am Donnerstag mit Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Auch in den übrigen Gebirgsgruppen sei die Situation abseits der gesicherten Pisten heikel.

Bereits ein einzelner Wintersportler kann vor allem in Steilhängen oberhalb der Waldgrenze frischen Triebschnee auslösen und einen Lawinenabgang verursachen. "Die Möglichkeiten sind stark eingeschränkt und erfordern viel Erfahrung in der Lawinenbeurteilung", mahnten die Experten zur Vorsicht. Die Gefahrenstellen befänden sich in allen Hangexpositionen und "teils untypisch auch kammfern und im lichten Hochwald". Auch spontane Lawinenabgänge seien möglich.

In den Hohen Tauern weht kräftiger Nordwest-Wind. Auf den Gipfeln ist laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Salzburg (ZAMG) mit Sturmspitzen von über 100 km/h zu rechnen. Auch in den nächsten Tagen hat der Winter das Land Salzburg fest im Griff. Die Lawinensituation bleibt durch Neuschnee und Sturm angespannt.

Für die Tauernautobahn werden Verkehrsbehinderungen erwartet

Laut einer Ö3-Verkehrsmeldung um 10:30 Uhr war die Tauernautobahn (A10) bei Flachgauwinkel kurz blockiert. Schon kurz vor 11 Uhr konnte aber Asfinag-Regionalleiter Hannes Zausnig bereits wieder Entwarnung geben: "Die A10 ist schon wieder offen. Es gab aber eine kurze Sperre bei der Einhausung Flachau wegen zweier hängengebliegener Lkw. Wir erwarten aber für die nächsten Tage starken Schneefall bis zum Wochenende - vor allem zwischen Golling, Flachau und St. Michael - also auf der Tauernscheitelstrecke."

Die Asfinag-Mitarbeiter seien im Dauereinsatz, heißt es. Zausnig: "Und wenn nötig, setzen wir, wenn wir wirklich mehrere hängengebliebene Lkw haben, wird auch heiße Sole ein, das sogenannte Firestorm. Das ist das ist flüssiges Kalzium-Chlorid, um die Lkw wieder flott zu machen."

Die Asfinag empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern dringend, nur mit winterfitten Fahrzeugen auf die Autobahnen aufzufahren: "Für die höhergelegenen Passstraßen empfehlen wir Ketten - aber nicht für die Autobahn. Wir versuchen, das für die Autobahn zu vermeiden. Aber aufgrund eines Unfalles kann es trotzdem zu Sperren kommen. Und wir gehen davon aus, dass alle Wintereifen drauf haben. Und die Fahrzeuge sollten vollgetankt sein, den richtigen Frostschutz in der Scheibenwaschanlage haben - und beim Fahren genug Abstand halten."

Urlauberschichtwechsel als große Herausforderung

Dieses Wochenende rechnen die Straßenmeistereien im ganzen Bundesland mit höherem Verkehrsaufkommen und möglichen Problemen - wegen des anstehenden Urlauberrückreiseverkehrs zum Ende der Weihnachtsferien. Asfinag-Regionalleiter Zausnig: "Wir am Samstag sicher ein erhöhtes Verkehrsaufkommen - durch den Urlauberschichtwechsel - und auch durch die Grenzkontrollen in Bayern. Deswegen hat es gestern, Mittwoch, bis Golling zurückgestaut. Das könnte uns mit der Kombination mit starkem Schneefall auch am Samstag wieder blühen."

ÖAMTC verkaufte 130 Schneeketten-Sets

Viel Arbeit gibt es derzeit für die Pannenhelfer des ÖAMTC. Man habe am Donnerstag noch immer einige Aufträge des Vortages abarbeiten müssen, sagt Sprecherin Aloisa Gurtner. "Wir sind derzeit rund um die Uhr im Einsatz. Viele Fahrzeuge sind hängen geblieben. Vor allem auf schmalen Straßen, wo Autofahrer wegen des Gegenverkehrs ausweichen mussten: Da steckt man schnell im Schnee fest." Ohne Schneeketten laufe oft gar nichts mehr: 130 Sets verkauften die Pannenhelfer allein am Mittwoch.

