Salzburg: Legionellen im Warmwasser in Landesgebäude

Am Donnerstag wurde im Landesgebäude in der Kaigasse 14-16 in der Stadt Salzburg (ein Sitz der Landesregierung) im Warmwasser ein erhöhtes Maß an Legionellen bestätigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden darüber informiert und nochmals auf die entsprechenden Verhaltensmaßnahmen hingewiesen.

SN/christian sprenger Probleme beim Warmwasser (Symbolbild).