Salzburg-Lehen: Alkoholisiert, ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Die Liste der Verkehrsübertretungen ist lang: Ein 52-jähriger Salzburger fuhr am Mittwoch Vormittag mit seinem Auto im Bereich der Siebenstädterstaße in Salzburg-Lehen zunächst unerlaubt über die Spielwiese einer Schule und in weiterer Folge über den Vorplatz der Schule. Dabei streifte er mit seinem Fahrzeug eine 61-jährige Frau aus der Stadt Salzburg, die dabei leicht verletzt wurde. In weiterer Folge touchierte er einen geparkten Pkw. Ein Alkomattest ergab bei dem 52-Jährigen einen Wert von 0,86 Promille. Außerdem besitzt der Mann keine gültige Lenkerberechtigung. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde auch festgestellt, dass die am Fahrzeug des 52-jährigen angebrachten Kennzeichen gestohlen wurden. Der Salzburger wird angezeigt.