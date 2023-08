Salzburg-Lehen: Autolenker bedrohte Fußgänger mit Messer

Als ein Passant einen Schutzweg überqueren wollte, stieg ein Autolenker aus und hielt ihm ein Messer vor.

Am Freitagnachmittag wollte ein Passant einen Schutzweg überqueren, als plötzlich ein Autofahrer aus seinem Fahrzeug ausstieg und den Fußgänger mit einem Klappmesser bedrohte. Auch drei weitere Personen, die die Situation schlichten wollten, bedrohter er, bevor er wieder in sein Fahrzeug stieg und stadteinwärts fuhr. Eine Polizeistreife konnte ihn schließlich in der Auerspergstraße anhalten. Im Fahrzeug befanden sich ein Schlagring, sowie eine geringe Menge Suchtmittel. Die amtsärztliche Untersuchung ergab, dass der Mann nicht fahrtauglich war. Nach den Befragungen des Beschuldigten und zweier Opfer veranlasste die Staatsanwaltschaft, dass der Mann festgenommen wird.

Gefährliche Waffen im Auto gefunden

Einen weiteren Fund von gefährlichen Waffen machten die Polizei-Beamten in der Stadt Salzburg am Freitag gegen Mitternacht. Auf der Rückbank eines Autos fand die Polizei verschiedene verbotene Waffen. Zwar stritten der 18-jährige Lenker und die 17- bzw. 18-jährigen Insassen ab, diese Waffen zu besitzen. Die Beamten verhängten dennoch vorläufige Waffenverbote und stellten die Waffen sicher. Wie die Polizei berichtet, bestand gegen den 18-Jährigen bereits ein Waffenverbot. Bei diesem wurde auch Drogen gefunden und sichergestellt. Die drei Männer aus dem Tennengau werden angezeigt.