Am Mittwoch stiegen Einbrecher in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrparteienhauses in Salzburg-Lehen ein. Die Täter gelangten über die Terassentür in die Wohnung und stahlen Schmuck sowie Bargeld, berichtet die Polizei. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligem Euro-Bereich. Die Ermittlungen laufen.