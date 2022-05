Salzburg-Lehen: Pkw-Lenkerin übersah Schülerinnen - 13-Jährige schwer verletzt

Eine 55-Jährige aus Oberösterreich übersah mit ihrem Pkw in der Schumacherstraße am Donnerstag gegen 13.30 Uhr drei Mädchen (13, 13 und 14 Jahre alt), die gerade die Begegnungszone überqueren wollten.

Die Pkw-Lenkerin war in der Schumacherstraße in Richtung Glan unterwegs, als sie die drei Schülerinnen übersah und es zur Kollision kam. Eine 13-Jährige aus Lehen wurde dabei von Windschutzscheibe und Motorhaube in ein Blumenbeet geschleudert und erlitt laut Erstangaben der Polizei schwere Verletzungen. Die beiden anderen Mädchen aus Lehen wurden durch den Anprall leicht verletzt.

Ein durchgeführter Alkomattest mit der Lenkerin verlief negativ.