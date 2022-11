Salzburg-Lehen: Radfahrer attackiert Autofahrer nach "Zwischenfall"

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Lenker kam es am Freitag in den frühen Nachmittagsstunden im Salzburger Stadtteil Lehen. In Elixhausen wurde ein Fußgänger auf dem Schutzweg erfasst.

"Nach einem Zwischenfall im Straßenverkehr", so heißt es im Polizeibericht, sei es am Freitag zunächst in Salzburg-Lehen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 54-jährigen Fahrzeuglenker und einem etwa 25-jährigem Radfahrer gekommen. Der Fahrzeuglenker dürfte laut Polizei-Erhebungen dem entgegenkommenden Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen haben. Der Radfahrer versetzte seinem Kontrahenten im Zuge dieser Auseinandersetzung mehrere Faustschläge ins Gesicht und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Lehener Park. Der 54-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Die eingeleitete Fahndung nach dem Radfahrer blieb vorerst erfolglos.

Fußgänger auf dem Schutzweg übersehen

In Elixhausen wollte ein 74-jähriger Flachgauer am frühen Freitagnachmittag die Mattseer Landessstraße auf einem Schutzweg überqueren. Dabei wurde er von einer 20-jährigen Flachgauerin, die ihren PKW in Richtung Obertrum lenkte, übersehen. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und unbestimmten Grades verletzt. Der 74-Jährige wurde in das Unfallkrankenhaus eingeliefert.