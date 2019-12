Salzburg-Lehen: Räuber drohte Opfer mit einer Taser-Pistole

Mit einer Elektroschockwaffe hat ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend in Salzburg-Lehen eine Postpartner-Filiale überfallen. Der Kriminelle entkam mit Bargeld.

Der schwarz gekleidete, maskierte und mit einem Taser bewaffnete Mann hatte gegen 17.30 Uhr den 29-jährigen Angestellten in dem Geschäft an der Rechten Glanzeile bedroht und Bargeld gefordert. Dieses musste der Bedienstete in einen vom Täter mitgebrachten Plastiksack stopfen.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Angestellte verständigte unverzüglich die Polizei, welche eine Alarmfahndung veranlasste. Diese verlief jedoch negativ.

Täterbeschreibung:

Mann, 20 bis 25 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß, mittlere Statur. Bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Hose.

Maskiert war der Täter mit einer Kapuze über dem Kopf, einer großen Sonnenbrille und einem über das Gesicht gezogenen schwarzen Tuch.

Er sprach österreichischen Dialekt.

Bewaffnet war der Unbekannte mit einem schwarzen Taser (Elektroschockpistole), welcher vorne mit einer gelben, quadratischen Abdeckung versehen war.

Quelle: SN