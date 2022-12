Salzburg-Lehen: Räuber erbeutete Bargeld bei Überfall auf Trafik

Donnerstagabend ist in der Scherzhauserfeldstraße in Salzburg-Lehen eine Trafik überfallen worden. Ein noch unbekannter Täter erbeutete dabei Bargeld.

Das Verbrechen ereignete sich laut der am Freitagmorgen veröffentlichten Darstellung der Polizei am Donnerstag gegen 17.40 Uhr. Ein dunkel bekleideter, maskierter Mann soll in der Trafik die 56-jährige Angestellte mit einer dunklen Waffe (pistolenähnlicher Gegenstand) bedroht und mit den Worten "Geld her, aber schnell" die Herausgabe von Bargeld gefordert habe. Nach der Aushändigung des Bargeldes ergriff der unbekannte Täter die Flucht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Bei dem Raubüberfall wurde niemand verletzt. Die genaue Schadenssumme ist nicht bekannt. Das Landeskriminalamt ermittle, hieß es.

Das ist die von der Polizei veröffentlichte Täterbeschreibung: Mann, zirka 180 cm groß, bekleidet mit einem dunkelblauen Oberteil, schwarzer Schuhe und schwarzer Hose, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube, sprach Deutsch.