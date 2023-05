Salzburg-Lehen: Sorge um Zukunft von Gewaltschutzprojekt

Wie wird es mit dem Projekt SToP Partnergewalt in Lehen weitergehen? Die bisherige Leiterin wird versetzt. KPÖ-Gemeinderat Dankl übt Kritik.

Rudolf Franco (links) mit den Mitgliedern des Männertisches in seinem Feinkostgeschäft in Lehen: Martin Rachlinger vom Männerbüro, Polizist Christoph Kraler-Bergmann, Stefan Fraundorfer und Christian Reisinger vom Bewohnerservice Lehen. Die Männerrunde trifft sich, um andere Männer für häusliche Gewalt zu sensibilisieren.

"Hau nicht hin, hau ab." Das ist einer der Sätze, mit denen sich Männer im Salzburger Stadtteil Lehen gegen Partnergewalt starkmachen. Besagtes Motto stammt von Nahversorger Rudolf Franco. Er rät Männern, an die frische Luft zu gehen, statt zuzuschlagen. Franco ist ein Testimonial für das Projekt "SToP - Stadtteile ohne Partnergewalt". Im Kern sollen damit engmaschige Netzwerke in der Nachbarschaft entstehen, in denen hin- statt weggeschaut wird.

Ende 2021 hat Andrea Hohenwarter das Hamburger Projekt nach Salzburg geholt. ...