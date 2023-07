Salzburg-Lehen: Unbekannte brachen in Wohnung ein und stahlen Schmuck

Am Mittwoch kam es in der Stadt Salzburg zu einem Einbruch. In Saalfelden und Zell am See blieb es bei Versuchen.

In der Stadt Salzburg, in Saalfelden und in Zell am See waren in den vergangenen 24 Stunden Kriminelle unterwegs. In Salzburg gelang ihnen der Einbruch, in Zell am See und in Saalfelden blieb es beim Versuch (Symbolbild).

Seit Mittwochvormittag versuchten an drei Orten in Salzburg, Unbekannte in Wohnhäuser einzudringen. In Saalfelden und Zell am See blieb es bei Versuchen, in der Stadt Salzburg gelang ihnen der Einbruch.

Im Stadtteil Lehen stahlen Unbekannte am Mittwochvormittag Schmuck aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Laut Polizeibericht wurden Preziosen im Wert eines vierstelligen Eurobetrags gestohlen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Terrassentür aufgehebelt: Bewohner hörten den Lärm

Am Mittwochabend hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Wohnhauses in Saalfelden auf und drangen ins Wohnzimmer ein. Dort dürften sie sich nicht gerade leise verhalten haben: Laut Polizeibericht wurden die Bewohner des Hauses durch den verursachten Lärm auf die Einbrecher aufmerksam. Die Täter flüchteten. Es sei nichts gestohlen worden.

In der Nacht auf Donnerstag versuchten Kriminelle dann, in ein Einfamilienhaus in Zell am See einzudringen. Es blieb beim Versuch, die Täter wurden laut Polizei von der Eigentümerin überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. In allein drei Fällen laufen die Ermittlungen.