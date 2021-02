Salzburg-Lehen: Unbekannter raubte 82-Jährige aus

Am Dienstagnachmittag stahl ein bislang unbekannter Täter einer 82-jährigen Salzburgerin die Geldbörse. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Die Dame wollte zum Zeitpunkt der Tat den Personenaufzug eines Mehrparteienhauses in Salzburg-Lehen betreten, als sie ein unbekannter Mann von hinten in den Lift stieß, sie festhielt und ihr die Geldbörse samt Bargeld im dreistelligen Bereich aus der offenen Einkaufstasche stahl. Anschließend flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung.

Der Mann soll zwischen 20 bis 30 Jahre alt, zwischen 160-170 cm groß und vom südländischen Typus sein. Bekleidet sei der Täter mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke, dunkler Jeans und dunklen Schuhen gewesen.



Die Polizei erbittet in ihrer Aussendung darum, Hinweise zum Täter an das Kriminalreferat Salzburg unter 059133 55 3333 100 oder jede andere Polizeiinspektion zu melden.

Quelle: SN