Am Donnerstagabend kam es zu einem Unfall in der Siebenstädterstraße in Salzburg. Ein 22-Jähriger geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

BILD: SN/FMT-PICTURES KJ Der Unfall ereignete sich in der Siebenstädterstraße in der Stadt Salzburg.