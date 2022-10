Autolenker fährt seit über 20 Jahren mit ungültigem indischen Führerschein.

Der Zivilstreife der Autobahnpolizei Anif fiel am Montag ein Lenker auf, der während der Fahrt telefonierte. Bei der Kontrolle in Salzburg Nord stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung für den Europäischen Wirtschaftsraum ist. Der 55-Jährige ist nur im Besitz eines indischen Führerscheins, obwohl er schon über 20 Jahre in Österreich lebt. Er wird angezeigt.