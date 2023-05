Die Polizei führte am Mittwoch verstärkt Verkehrskontrollen in der Stadt Salzburg durch.

Mehr als doppelt so schnell als erlaubt war am Dienstag ein Motorradfahrer (35) im Schwarzgrabenweg in Salzburg-Leopoldskron unterwegs. Sein Bike wurde mit 74 km/h gemessen - bei erlaubtem Tempo 30. Dem Mann droht der Führerscheinentzug.