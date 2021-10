Salzburg-Leopoldskron: Schwarzgrabenweg bis Ende Dezember gesperrt

Am Montag starten Bauarbeiten an der Beleuchtung des Schwarzgrabenweges in Salzburg-Leopoldskron. Der bei ortskundigen Autofahrern beliebte "Schleichweg" steht heuer wohl nicht mehr zur Verfügung.

SN/sw/ricky knoll Enge Kiste: Der Schwarzgrabenweg in der Stadt Salzburg.