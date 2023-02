Salzburg-Liefering: 32-Jähriger wollte mit Küchenmesser auf Mitbewohner einstechen

Der Angreifer wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum überstellt.

Donnerstagmittag kam es im Salzburger Stadtteil Liefering zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei somalischen Staatsbürgern. Der 32-jährige somalische Staatsangehörige wird beschuldigt, seinen Mitbewohner, einen 34-jährigen somalischen Staatsbürger, im Zuge dieser Auseinandersetzung mit einem Faustschlag am Körper verletzt zu haben. In weiterer Folge soll der Streit so weit eskaliert sein, dass der 32-Jährige versucht haben soll, auf seinen Mitbewohner mit einem Küchenmesser einzustechen. Dies soll von zwei Zeugen verhindert worden sein. Der Angreifer wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum überstellt. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Im Zuge weiterer Ermittlungen beschuldigte auch der 32-Jährige den 34-Jährigen einer Körperverletzung. Den Beschuldigungen zufolge wurde er gegen die Kücheneinrichtung gestoßen und habe dabei Verletzungen am rechten Ellbogen und rechten Knie erlitten. Eine ärztliche Versorgung wurde vom 32-Jährigen abgelehnt. Von der Kriminalpolizei werden weitere polizeiliche Ermittlungen geführt.