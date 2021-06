Salzburg-Liefering: Bademeister rettete drei Leben in zwei Tagen

Am Lieferinger Badesee gibt es viele Nichtschimmer. Der Bademeister ist dort besonders gefordert.

Die Sonne brennt, der Schweiß fließt. Noch liegen nur wenige Badegäste auf ihren Handtüchern am Ufer des Badesees in Liefering. Wenige Stunden später ändert sich das. "Sobald die Schule aus ist, ist hier die Hölle los", sagt Bademeister Dragisa Grujicic. Dann suchen Familien, Jugendliche und Senioren gleichermaßen nach einer Abkühlung im See.

Auch auf der Stirn des einzigen Bademeisters am See steht der Schweiß. "Ich bin fix und fertig, die Woche war bisher der Wahnsinn." Seit vier Jahren ...