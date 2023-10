Liefering: Vierte Brandstiftung im selben Haus binnen vier Monaten wird Politikum

Zum vierten Mal binnen vier Monaten hat ein unbekannter Brandstifter im selben Wohnblock an der Bessarabierstraße 33 in Salzburg-Liefering zugeschlagen. Das ruft nun die Politik auf den Plan.

Wieder Brandeinsatz in der Bessarabierstraße in Liefering.

Laut vorliegenden Informationen war gegen 22 Uhr ein im Stiegenhaus des fünften Stockwerks abgestellter Kinderwagen in Brand geraten. Die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr konnten die Flammen aber rasch löschen, der verrauchte Trakt wurde entlüftet. Es gab keine Verletzten.

Die Serie an Brandstiftungen in dem Wohnblock hatte am 6. Juni begonnen. Die zweite Brandlegung erfolgte am 20. Juni, die dritte am 1. August. Jedes Mal wurden Gegenstände in Brand gesetzt, die - wie in Gebäuden dieser Art nicht unüblich - im Stiegenhaus abgestellt wurden.

Die Polizei hatte im Sommer angekündigt, in der betroffenen Gegend vermehrt Streifenfahrten in Uniform, aber auch in Zivil durchzuführen. Ein Tatverdächtiger konnte aber bislang nicht ausgeforscht werden.

Eine ähnliche Serie an Brandlegungen hatte im Frühjahr 2022 die Bewohner eines Mehrparteienhauses an der Siebenstädterstraße in Lehen in Angst versetzt. Auch dieser Täter ist bislang nicht gefasst worden.

KPÖ plus fordert Runden Tisch

Der aktuelle Vorfall in dem Wohnblock an der Bessarabierstraße wird unterdessen auch zum Politikum. Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) war laut eigener Darstellung vor Kurzem für einen Lokalaugenschein zu Besuch bei den betroffenen Hausbewohnern. Dankl: "Das kann so nicht weitergehen. Die Bewohner fühlen sich von der Stadtpolitik im Stich gelassen. Bei einer Familie, die ich besucht habe, kann der zwölfjährige Sohn nicht mehr schlafen, weil er Angst vor dem Feuer hat. Was wäre los, wenn nicht ein Wohnblock in der Bessarabierstraße betroffen wäre, sondern Villen in Aigen oder Einfamilienhäuser in Gneis?"

Der Bürgermeisterkandidat richtete daher eine Forderung an den amtierenden Stadtchef: "Ich bitte Bürgermeister Harald Preuner, einen Runden Tisch mit den Bewohnern, dem Wohnbauträger, Bewohnerservice, Feuerwehr und Polizei zu organisieren. Es braucht Maßnahmen gegen die ständige Brandstiftung und man muss ein Zeichen setzen, dass sich Stadt und GSWB um die Wohnanlage kümmern", sagt Dankl. "Die Stadtpolitik muss auch Gegenden wie die Bessarabierstraße am Schirm haben. Das Leben spielt sich nicht nur zwischen Schloss Mirabell und Hofstallgasse ab."