Salzburg-Liefering: Wohnung brannte binnen sechs Stunden zweimal

Gleich zweimal binnen sechs Stunden hat es an der Aribonenstraße in Salzburg-Liefering Brandeinsätze für die Feuerwehren gegeben - und zwar wegen der selben Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Der Sachschaden ist enorm, die Brandursache(n) noch ungeklärt.

Erstmals mussten Berufsfeuerwehr und Leute der Freiwilligen Feuerwehr (LZ Liefering) am Freitag gegen 17 Uhr nach Liefering ausrücken. Aus einer ebenerdig gelegenen Wohnung in dem viergeschossigen Gebäude war eine gewaltig Rauchwolke ausgetreten. Zuvor soll es eine Stichflamme gegeben haben. Die Einsatzkräfte hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Die Wohnung war jedoch schon zum Teil ausgebrannt. Auch die darüber befindlichen Unterkünfte waren durch die Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Doch die betroffenen Menschen in dem Wohnblock an der Aribonenstraße sollten in dieser Nacht keine Ruhe finden. Denn kurz nach 23 Uhr mussten die Feuerwehren erneut dorthin ausrücken, denn in der ohnehin schon stark beschädigten Wohnung im Erdgeschoss waren wieder Flammen ausgebrochen. Erneut mussten alle Unterkünfte in dem Objekt geräumt werden, das Rote Kreuz betreute die betroffenen Bewohner. Wie durch ein Wunder soll es bei beiden Bränden keine Verletzten gegeben haben. Über die Brandursachen lagen Samstagfrüh noch keine Angaben vor. Die Berufsfeuerwehr betont, nach dem ersten Feuer eine Brandwache gehalten zu haben. Dabei wird der Einsatzort auch mit Wärmebildkameras nach möglichen unentdeckten Glutnestern abgesucht. Und zwar nicht nur einmal. Zuletzt sei die betroffene Wohnung um 22 Uhr überprüft worden. Ohne Auffälligkeiten.