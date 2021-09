Salzburg: Limoflasche führte Polizei nach fünf Jahren zu Handtaschenräuber

Josef Mencler ist 82 Jahre alt und in den vergangenen zwölf Jahren 159.000 Kilometer weit geradelt. "Immer in Bewegung bleiben" ist sein Motto.

Die Salzburger Polizei ermittelt in einer Serie von telefonisch durchgeführten Betrugsversuchen an älteren Menschen. Zwei der betagten Opfer hatten dabei noch großes Glück.

Insgesamt zwei Verletzte hat es am Mittwochabend bei einem Streit aus Eifersucht in Salzburg-Liefering gegeben. Einer der Kontrahenten fuhr den anderen mit einem schweren Mercedes Kombi an und griff danach …