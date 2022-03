Salzburg: Lkw erfasst E-Scooter - Frau schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat am Freitagvormittag eine 30-jährige Salzburgerin bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Maxglan erlitten.

Ein 42-jähriger Salzburger war mit seinem Lkw stadteinwärts unterwegs und wollte nach rechts in die Bräuhausstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 30-jährige Salzburgerin mit ihrem E-Scooter am Geh- und Radweg in dieselbe Richtung und überquerte die Kreuzung geradeaus.

Bei Abbiegevorgang erfasste der Lkw die Scooter-Fahrerin. Durch die Kollision zog sich die 30-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie musste vom Roten Kreuz in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht werden.