Salzburg: Lkw-Fahrer flog nach Rotlicht-Vergehen als Drogenlenker auf

Seelsorger Ernst Wageneder will den Salzburgerinnen und Salzburgern zuhören. Die Erzählungen der Menschen könnten für die Kirche durchaus bereichernd sein.

Kultur

Der Animationsfilm "How it all began" über das Salzburger Schloss Hellbrunn wurde beim internationalen Festival "Cannes Corporate Media & TV Awards 2021" gleich zweifach ausgezeichnet.