Salzburg: Malheur beim Übersiedeln führte zu Gerichtsprozess

21 beschädigte Bilder - die Verglasungen kaputt oder die Rahmen stark abgeplatzt: Einen bitteren Nachgeschmack hatte für eine 72-jährige Salzburgerin die Übersiedelung des Hausstands ihrer Mutter, mit dem sie eine Salzburger Firma beauftragt hatte.

Beim damaligen Abbau eines Schwerlastregals durch einen Mitarbeiter der Übersiedelungsfirma stürzte ein Brett mit darauf liegenden Bildern zu Boden - und das Brett fiel zu allem Überdruss auch noch auf weitere Bilder.

Ungeachtet des Malheurs stellte die Firma der Frau in der Folge die vollen Übersiedlungskosten von 1527 Euro in Rechnung. Die Salzburgerin, die die Firma sofort auf die kaputten Bilder aufmerksam gemacht hatte, überwies die geforderte Summe jedoch nicht - und wurde deshalb von der Firma am ...