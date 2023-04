Salzburg: Mann zeigte Hitlergruß in Nachtlokal und provozierte Rangelei mit Türsteher

Eine Anzeige nach dem NS-Verbotsgesetz und eine Anzeige wegen Körperverletzung - in der Salzburger Altstadt ist es in einem Lokal zu einem Vorfall mit Rettungs- und Polizeieinsatz gekommen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen halb fünf Uhr früh. Ein 39-jähriger salzburger oll sich zuvor in einem Lokal in der Salzburger Altstadt "ungebührlich verhalten und laut Zeugen auch den Hitlergruß getätigt haben" (Polizeibericht).

Der stark Alkoholisierte musste das Lokal verlassen. Als er es kurze Zeit darauf wieder betreten wollte, wurde er vom 38-jährigen Türsteher daran gehindert und dabei am Handgelenk verletzt.

Die Rettung brachte den Verletzten ins Unfallkrankenhaus. Der 39-Jährige wird nach dem Verbotsgesetz angezeigt, der Türsteher wegen Körperverletzung.