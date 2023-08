Salzburg: Maskierte Männer bedrohten Paar mit Machete und Messer

Zwei mit einer Machete beziehungsweise einem Messer bewaffnete Männer haben in Salzburg (Elisbeth-Vorstadt) ein Paar frühmorgens überfallen.

Der Coup ereignete sich bereits am 1. August in den frühen Morgenstunden, nach intensiven Ermittlungen kam die Polizei nun zwei Tatverdächtigen auf die Schliche. Das Duo soll an die Tür der Wohnung einer 34-Jährigen aus dem Kongo und eines 33-jährigen Österreichers geklopft haben. Da das Paar laut Polizei annahmen, dass es sich um Bekannte handelte, öffneten sie die Türe einen Spalt, worauf die beiden maskierten Täter gewaltsam eindrangen.

Einer der Täter hielt dem Österreicher ein Messer entgegen und forderte Geld. Der 33-Jährige beteuerte, dass er keines zu Hause habe. Darauf hielt ihn der zweite Täter mit einer Machete in Schach, während der andere Kriminelle die Wohnung durchsuchte. Nach erfolgloser Suche nach Bargeld, ergriffen die Eindringlinge die Flucht.

Aufgrund intensiver Ermittlungen konnten zwei Beschuldigten ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen Österreicher und einen 25-jährigen Türken. Die beiden Opfer blieben durch die Tat unverletzt. Es wurde nichts entwendet - Anzeige.