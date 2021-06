Salzburg-Maxglan: Autoraser fuhren gleich zwei Mal ins Radar

Salzburgs Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch in Stadt und Land mehrere Dutzend Autoraser ertappt. Besonders dreist waren dabei zwei Lenker in der Flughafenunterführung in Salzburg-Maxglan unterwegs.

SN/robert ratzer Flughafenunterführung in Salzburg-Maxglan: Wieder einmal Schauplatz von Autoraserei.