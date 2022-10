Salzburg-Maxglan: Streit zwischen Brüdern eskaliert

Im Stadtteil Maxglan kam es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern. Die Staatsanwaltschaft erstattet Anzeige.

Am Donnerstagabend kam es im Stadtteil Maxglan in Salzburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern. Im Zuge der Auseinandersetzung versuchte einer der beiden, ein 18-jähriger Österreicher, seinen 23-jährigen Bruder zu schlagen. Der Ältere zückte daraufhin ein Messer und verletzte seinen Bruder am linken Oberarm. Danach flüchtete er und verständigte selbst die Polizei. Als Grund für die Tat gab er an, dass er wisse, dass sein Bruder im Besitz mehrerer Gas-Schusswaffen sei und geglaubt habe, dass er eine solche gerade aus dem Hosenbund ziehen wollte. Sein Bruder soll ihm kurz nach dem Streit zudem mit einer Textnachricht gedroht haben, ihn umzubringen, wenn er ihn wiedersehen werde.

Die Polizei durchsuchte anschließenden das Zimmers des 18-Jährigen und stellte mehrere Gaspistolen, eine Machete, mehrere Messer sowie Drogen sicher.

Gegen den 18-jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Gegen seinen Bruder, der ihn mit dem Messer attackierte, besteht bereits ein solches.

Der 18-jährige wurde durch die Tat leicht verletzt, da der Schnitt durch einen dicken Pullover gehemmt wurde. Die Staatsanwaltschaft verfügte über beide Beschuldigten Anzeige auf freiem Fuße.