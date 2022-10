Salzburg-Maxglan: Streit zwischen Brüdern eskalierte

Der 42-jährige Lkw-Lenker verursachte am Donnerstag einen Verkehrsunfall in Hallein. Es blieb bei einem Sachschaden. Bei Verkehrskontrollen in der Stadt Salzburg und auf der Autobahn erwischte die Polizei …

Chronik

Ein 21-Jähriger verübte am Donnerstag in den frühen Nachmittagsstunden in einem Geschäft in der Salzburger Innenstadt einen Diebstahl hochpreisiger Sportschuhe. Der Mann konnte von der Polizei festgenommen …