Salzburg: Mehr als 15.000 Euro Geldstrafe für illegales Pkw-Tuning

Scharfe Kontrollen, keine Verkehrstoten, aber jede Menge Anzeigen und Organmandate: Das Land Salzburg hat am Dienstag die Osterbilanz im Straßenverkehr vorgelegt.

Die erfreulichste Nachricht: "Es gab zwischen Karfreitag und Ostermontag kein Todesopfer auf Salzburgs Straßen zu beklagen", sagte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. Tatsächlich meldete die Salzburger Polizei in diesem Zeitraum nur sechs Verkehrsunfälle in ihren Aussendungen, darunter die Kollision zweier Radfahrer in Strobl sowie den Sturz eines betrunkenen E-Scooter-Fahrers in der Haunspergstraße in Salzburg.

Allerdings wurden über das Osterwochenende 5774 Geschwindigkeitsübertretungen registriert, es gab 22 Anzeigen wegen Alkohol und neun wegen Drogen im Straßenverkehr. Neun Personen wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen.

Schwere Mängel, saftige Strafen

Bereits in der Karfreitagsnacht kontrollierten zahlreiche Polizeistreifen die Tuning- und Roadrunner-Szene in Salzburg "scharf". Die technischen Experten der Kfz-Prüfstelle des Landes stellten insgesamt 128 Delikte fest, Strafen in der Höhe von 15.190 Euro wurden ausgesprochen. Bei elf Fahrzeugen mussten wegen "Gefahr im Verzug" die Kennzeichentafeln an Ort und Stelle abgenommen werden.

Drogenlenker mit falschen Taferln

Am späten Abend des 15. April stellte eine Zivilstreife bei einen 20-jährigen Pkw-Lenker in Salzburg-Lehen gleich mehrere Verstöße fest. Er besaß keinen Führerschein und war mit falschen Kennzeichen ohne Versicherungsschutz unterwegs. Ein Drogenschnelltest verlief hoch positiv auf THC und Kokain.

61 km/h zu schnell und Windschattenfahren

Am Osterwochenende kontrollierte die Polizei im Flachgau und im Tennengau auf der Tauern- und der Westautobahn. Der geringste Abstand betrug nur zehn Meter bzw. 0,29 Sekunden und das bei einer gemessenen Geschwindigkeit von 126 km/h, mindestens 35 Meter wären nötig gewesen. Tempo 191 war der gefährliche "Rekord" bei erlaubten 130 km/h. Der Lenker dieses Autos muss mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.