Salzburg: Mehr als eine Million Anrufe im Vorjahr bei Gesundheitsberatung 1450

Das Telefon stand nur selten still ... die Frauen und Männer im Salzburger 1450-Callcenter des Roten Kreuzes hatten im Vorjahr jede Menge zu tun.

Vermutlich gibt es fast niemanden in Salzburg, die oder der nicht mindestens einmal die vier Ziffern 1, 4, 5 und 0 am Telefon gewählt hat. Die Gesundheitsberatung des Roten Kreuzes ist für viele Salzburgerinnen und Salzburger zur ersten Anlaufstelle bei Fragen rund um das Thema Corona geworden. Im Jahr 2021 bearbeiteten die 1450-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 1.131.130 Anrufe.

Bei der im Herbst 2019 eingerichteten Gesundheitsberatung 1450 beantworten diplomierte Gesundheits- und Pflegefachkräfte Privatpersonen zu gesundheitlichen Fragen aller Art - rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche.

Als mit Beginn der Pandemie Anfragen zum Thema Corona rasant zunahmen, erweiterte das Rote Kreuz die Gesundheitsberatung mit einem großen Team aus Administrationskräften, die die Anrufe vorselektieren und organisatorische Fragen rund um die Themen Testen und Impfen beantworten und bearbeiten. Allgemeine Gesundheitsfragen werden von den Fachkräften der Gesundheitsberatung beantwortet.

Anruferaufkommen spiegelt Pandemiegeschehen wider

Steigende und fallende Infektionszahlen sowie die daraus resultierenden Verordnungen zur Pandemiebekämpfung spiegeln sich leicht zeitverzögert in der Verteilung der Anruferzahlen wieder.

Mit Beginn der Impf-Vormerkung im Februar stiegen die Anruferzahlen auf bis zu 14.000 pro Tag. Auch die Einrichtung der permanenten Teststraßen führte zu vielen Anfragen. Die Ausreisebeschränkungen in Hochinzidenzgemeinden und die Wiedereröffnung der Gastronomie unter Auflage des 3G-Nachweises führten im April und Mai erneut zu hohen Anruferzahlen.

Explodierende Anruferzahlen im Herbst

Nach dem vergleichsweise ruhigen Sommer explodierten mit Beginn der vierten Welle die Anruferzahlen geradezu. Neben den rasant steigenden Infektionszahlen führten auch die Ankündigung der Impfpflicht und des Lockdowns für Ungeimpfte zu vielen Fragen. Bis zu über 18.000 Anrufe täglich beschäftigten die in Spitzenzeiten rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes.

Viele Menschen suchten bei der 1450 auch Rat zu Themen, die nicht in die Zuständigkeit des Roten Kreuzes fallen, wie etwa Fragen zu PCR-Testergebnissen oder zum Grünen Pass. Diese werden an die zuständigen Behörden verwiesen.

"Das dynamische Pandemiegeschehen hat auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hotline 1450 sehr gefordert", sagt Landesgeschäftsführerin Sabine Kornberger-Scheuch, "die Kapazitäten wurden immer wieder in kürzester Zeit an den aktuellen Bedarf angepasst. Es ist dem unglaublichen Engagement und der großen Flexibilität des gesamten Teams zu verdanken, dass wir bis auf wenige Engpässe auch in Spitzenzeiten die eingehenden Anrufe zeitnah bearbeiten konnten."